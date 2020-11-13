دياب: إجراءات الدولة لن تنجح إن لم يلتزم المواطن

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن "الاقفال ليس حلاً بل فرصة لرفع جهوزية البلد الصحية بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية".وتوجه للبنانيين بالقول: "مين ما بلّش يشعر أنو هيدا الوباء صار أريب منو؟ الأغلبية انتصروا عليه، بس مروا بمعاناة صعبة. ماحدا بيأدر يتخيّل النتيجة وردة الفعل إذا كان المصاب الأب أو الأم أو أي فرد من العيلة. الإحساس أنو عم نخسر شخص قريب منّا وما قادرين حتى نودّعه، بيترك فينا جرح عميق، وحزن كبير".وأضاف: "كثر انتقدوا قرار الإقفال وأتفهم رأيهم ومعاناتهم الإقتصادية، وأنا شخصياً اختار الحياة والصحة أولوية على الاقتصاد"، وأوضح أن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لن تنجح ان لم يلتزم المواطن.وبالنسبة للقاحات، قال: "نعمل كل جَهدنا للحصول على اللُقاحات التي تحمينا من الوباء بأسرع وقت ممكن".