لبنان

أمل وحزب الله دعيا البلديات إلى التشدد في تطبيق قرار الإقفال

Lebanon 24
13-11-2020 | 20:44
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عقد مكتب العمل البلدي في حزب الله ومكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة امل اجتماعا ترأسه الحاج سلطان اسعد مسؤول العمل البلدي في حزب الله والحاج بسام طليس مسؤول مكتب البلديات المركزي لحركة امل واعضاء المكتبين، حيث بحث المجتمعون الاوضاع البلدية والاختيارية ووضع البلديات خصوصا لجهة تردي الوضع الصحي عشية قرار وزارة الداخلية الاقفال بسبب جائحة كورونا.


ودعا المجتمعون البلديات والاتحادات البلدية والمخاتير الى ضرورة "التشدد في تطبيق القرار وعدم السماح بالتجاوز في البلديات كافة من اجل المساهمة في نجاح هذه الخطوة التي يؤمل ان تؤدي الى احتواء جائحة كورونا، والى التمكن من استيعاب مرحلة تفشيها إلى مستويات تنذر بالخطر".
كما توجه المجتمعون الى المواطنين كافة بضرورة "اتخاذ كل التدابير الوقائية والالتزام بالمعايير المطلوبة من اجل منع انتشار هذا الوباء ان لجهة ارتداء الكمامة او لجهة التباعد الاجتماعي او حتى لجهة الالتزام الذاتي بتطبيق قرار الاقفال حرصًا على صحتهم وصحة احبائهم ومن اجل ان نتجاوز جميعا هذه المرحلة الصعبة وان نسهم في حماية وتحصين بلدنا من تداعيات انتشار هذا الوباء".
ونبه المجتمعون الى ان "الاستهتار وعدم الالتزام لن يؤديا الا الى مزيد من الاصابات لا سمح الله".
المصدر: الوكالة الوطنية
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