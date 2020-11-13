نقابة مزارعي الأزهار: للسماح بالعمل جزئياً تفادياً لتلف المحصول والإنتاج

ناشدت نقابة مزارعي الأزهار والشتول، في بيان، "وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد حسين فهمي والمجلس الأعلى للدفاع السماح لقطاع المشاتل ومزارعي الأزهار بالعمل في شكل جزئي من أجل تفادي تلف المحصول والإنتاج اللبناني، لا سيما أن المزارع يعاني من إيجاد أسواق عمل لتصريفهما، في ظل كل الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية".وإذ ثمنت النقابة "القرار المتخذ لحماية الناس"، أكدت "حرصها على التزام مزارعي الأزهار والشتول كل الإجراءات الصحية اللازمة لمواجهة أزمة كورونا".