القوة المشتركة الفلسطينية في عين الحلوة تعلّق على قرار الإغلاق..ماذا قالت؟

دعت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة ببيان، "الأهالي إلى الانضباط والتزام قرار الإغلاق الشامل، اعتبارا من يوم غد السبت، حفاظا على سلامة أهلنا وأبنائنا وعدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة القصوى ما عدا المرافق الصحية والجهات الأمنية الفلسطينية وأطقم عمل الأونروا ذات الطبيعة الطارئة".وأملت في "أن يكون المخيم وبقية المخيمات والتجمعات الفلسطينية مثالا يحتذى في الالتزام الطوعي، حفاظا على الصحة العامة في المخيم والجوار بالتصدي لجائحة كورونا".وختمت: "رهاننا دائما وأبدا على وعي أهلنا وأبنائنا للمساهمة الفعالة في درء خطر الوباء القاتل".