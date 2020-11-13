21
o
بيروت
28
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
القوة المشتركة الفلسطينية في عين الحلوة تعلّق على قرار الإغلاق..ماذا قالت؟
Lebanon 24
13-11-2020
|
21:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة ببيان، "الأهالي إلى الانضباط والتزام قرار الإغلاق الشامل، اعتبارا من يوم غد السبت، حفاظا على سلامة أهلنا وأبنائنا وعدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة القصوى ما عدا المرافق الصحية والجهات الأمنية الفلسطينية وأطقم عمل الأونروا ذات الطبيعة الطارئة".
وأملت في "أن يكون المخيم وبقية المخيمات والتجمعات الفلسطينية مثالا يحتذى في الالتزام الطوعي، حفاظا على الصحة العامة في المخيم والجوار بالتصدي لجائحة كورونا".
وختمت: "رهاننا دائما وأبدا على وعي أهلنا وأبنائنا للمساهمة الفعالة في درء خطر الوباء القاتل".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
الموت يفجع نادين الراسي: "كسرتيلي قلبي" (فيديو)
Lebanon 24
الموت يفجع نادين الراسي: "كسرتيلي قلبي" (فيديو)
12:00 | 2020-11-13
13/11/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل قام بحظر ميا خليفة على "إنستغرام"!
Lebanon 24
باسيل قام بحظر ميا خليفة على "إنستغرام"!
09:24 | 2020-11-13
13/11/2020 09:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
09:07 | 2020-11-13
13/11/2020 09:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض سريع نحو لبنان.. هكذا ستتوزع الأمطار الغزيرة على المناطق
Lebanon 24
منخفض سريع نحو لبنان.. هكذا ستتوزع الأمطار الغزيرة على المناطق
09:54 | 2020-11-13
13/11/2020 09:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنعى والدتها بعد وفاتها بكورونا!
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنعى والدتها بعد وفاتها بكورونا!
15:00 | 2020-11-13
13/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:24 | 2020-11-14
إغلاق محلات وحواجز في طرابلس تطبيقاً لقرار التعبئة العامة
08:23 | 2020-11-14
عشية الإقفال العام.. تصريح لوزير الداخلية يثير الجدل: "يطبخوا شوي النسوان"! (فيديو)
07:39 | 2020-11-14
الموفد الفرنسي يعود "خالي الوفاض".. ومسار التأليف طويل!
07:31 | 2020-11-14
نواب فرنسيون: القادة اللبنانيون لا يريدون الاصلاحات
07:27 | 2020-11-14
لبنان مهدّد بالانكشاف الكامل.. وهذه خلاصة مهمة دوريل
07:22 | 2020-11-14
هذه تفاصيل لقاء باسيل- دوريل..
فيديو
إشكال في المطار بين سيدتين.. ما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال في المطار بين سيدتين.. ما السبب؟ (فيديو)
01:30 | 2020-11-14
14/11/2020 09:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إلقاء القبض على رئيس اتحاد كرة قدم أثناء حضوره مباراة دولية! (فيديو)
Lebanon 24
إلقاء القبض على رئيس اتحاد كرة قدم أثناء حضوره مباراة دولية! (فيديو)
23:00 | 2020-11-13
14/11/2020 09:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
التعادل يحسم موقعة الأرجنتين وباراغواي في تصفيات مونديال 2022!
Lebanon 24
التعادل يحسم موقعة الأرجنتين وباراغواي في تصفيات مونديال 2022!
15:00 | 2020-11-13
14/11/2020 09:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact