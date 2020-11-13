عبد الصمد: إنتحال الصفة للتذاكي على قرار الإقفال العام انتهاك للأمن الصحي

غردت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر "تويتر": "انتحال الصفة للتذاكي على قرار الإقفال العام هو انتهاك للأمن الصحي للغير. بتمنى التشهير باسم كل شخص بحاول يتحايل على قرار الإقفال اللي هدفه الحد من تفشي كورونا. اليوم، الأرقام مرعبة: عدد المصابين يلامس 2000 شخص وعدد الوفيات يتجاوز 20 شخصا".وأرفقت التغريدة بهاشتاغ: "خليك قد المسؤولية".