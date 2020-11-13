العثور على مواطن في العقد الرابع جثة في منزله بجبيل

عثر مساء اليوم على الشاب (ر.ب.) الموظف في بلدية جبيل، وهو في العقد الرابع من العمر، جثة في منزله في حي المكبوسة في جبيل، بعد إصابته بطلق ناري والى جانبه مسدس حربي.



وحضرت الى المكان القوى الامنية التي باشرت تحقيقاتها.