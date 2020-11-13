لبنان

العثور على مواطن في العقد الرابع جثة في منزله بجبيل

Lebanon 24
13-11-2020 | 22:46
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عثر مساء اليوم على الشاب (ر.ب.) الموظف في بلدية جبيل، وهو في العقد الرابع من العمر، جثة في منزله في حي المكبوسة في جبيل، بعد إصابته بطلق ناري والى جانبه مسدس حربي.

وحضرت الى المكان القوى الامنية التي باشرت تحقيقاتها.
المصدر: الوكالة الوطنية
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جبيل

جثة

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