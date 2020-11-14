لبنان

ملاحظات

Lebanon 24
14-11-2020 | 00:32
A-
A+
Doc-P-765921-637409108981856090.jpg
Doc-P-765921-637409108981856090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّلت ملاحظات على نقابة سيادية، لجهة ما تضمنته من مواقف، صنفت بالمنحازة في وقت يراهن كثيرون على دورها في إعادة تركيب السلطة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
سجلت ملاحظات على نقابة سيادية لجهة ما تضمنته من مواقف، صنفت بالمنحازة في وقت يراهن كثيرون على دورها في إعادة تركيب السلطة (اللواء)
lebanon 24
14/11/2020 09:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة محامي طرابلس: المجلس التأديبي في النقابة هو السلطة الوحيدة المخولة منع المحامي من مزاولة المهنة
lebanon 24
14/11/2020 09:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة مزارعي الأزهار: للسماح بالعمل جزئياً تفادياً لتلف المحصول والإنتاج
lebanon 24
14/11/2020 09:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة عمال الأفران في صيدا والجنوب: لاستثنائنا من قرار سير المركبات مفرد مجوز
lebanon 24
14/11/2020 09:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24

ماتحظات

نقابة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:24 | 2020-11-14
08:23 | 2020-11-14
07:39 | 2020-11-14
07:31 | 2020-11-14
07:27 | 2020-11-14
07:22 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website