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لبنان
ملاحظات
Lebanon 24
14-11-2020
|
00:32
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سجّلت ملاحظات على نقابة سيادية، لجهة ما تضمنته من مواقف، صنفت بالمنحازة في وقت يراهن كثيرون على دورها في إعادة تركيب السلطة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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