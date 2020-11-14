لبنان

تسديد مختلف

Lebanon 24
14-11-2020 | 04:19
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يسدد اللبنانيون فواتير الهاتف الخليوي وفق التسعيرة الرسمية اي 1515 ليرة فيما تسحب مصارف بدل الفواتير بالدولار الاميركي وفق التسعيرة نفسها متناسية سعر الصرف لديها اي 3950 ليرة
المصدر: النهار
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