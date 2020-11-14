يلاحَظ أنّ إحدى الوزيرات في حكومة تصريفات الأعمال تُكثر من طلاتها الإعلامية وتتحدث عن دورها ضمن طائفتها، ما يؤشر إلى إمكانية ترشّحها للانتخابات النيابية أو لعب دور سياسي.