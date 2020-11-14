انقسام رئاسي

على رئيس لجنة المال النيابية منتقدة اياه على اقتراح قانون لتعديل السرية المصرفية يقول الرئيس ميشال عون امام ضيوفه انه صاحب الاقتراح وانه اوعز الى ابراهيم كنعان لتقديمه.