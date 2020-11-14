لبنان

استياء رئاسي

Lebanon 24
14-11-2020 | 04:35
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أثار موقف وزيرة العدل من تعديل قانون السرية المصرفية بموضوع التدقيق الجنائي استياء مقربين من رئيس الجمهورية كونه طلب شخصياً تعديل هذا القانون.
المصدر: نداء الوطن
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