لبنان

تسويات قضائية

Lebanon 24
14-11-2020 | 04:39
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تساءل مصدر قضائي عن سبب انتهاء كل قضايا الفساد التي يثيرها محام عوني بتسويات على غرار قضايا كازينو لبنان وأمير الكبتاغون والإيدن باي. واعتبر ذلك تغطية فعلية للفساد.
المصدر: نداء الوطن
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