تسويات قضائية

تساءل مصدر قضائي عن سبب انتهاء كل قضايا الفساد التي يثيرها محام عوني بتسويات على غرار قضايا كازينو لبنان وأمير الكبتاغون والإيدن باي. واعتبر ذلك تغطية فعلية للفساد.

