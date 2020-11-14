يتردد أنّ السلطات القضائية قد تعمد إلى تعليق براءة الذمة التي منحت لشركة «اوراسكوم» بعد وقف منحها لشركة «زين» خصوصاً وأنّ مدير الأولى متهم بجرم هدر المال العام.

