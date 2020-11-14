لبنان

تعليق براءة الذمة

Lebanon 24
14-11-2020 | 04:49
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يتردد أنّ السلطات القضائية قد تعمد إلى تعليق براءة الذمة التي منحت لشركة «اوراسكوم» بعد وقف منحها لشركة «زين» خصوصاً وأنّ مدير الأولى متهم بجرم هدر المال العام.
المصدر: نداء الوطن
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اوراسكوم

زين

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