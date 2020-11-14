هذه تفاصيل لقاء باسيل- دوريل..

كتبت "الجمهورية": كان الموفد الفرنسي باتريك دوريل قد استكمل زياراته أمس، فزار في الرابية النائب جبران باسيل، الذي قال بعد اللقاء: انّ "دوريل التمَسً من خلال لقائنا ان ليس لدينا أي شرط، ومطلبنا الوحيد حول الحكومة هو أن يكون هناك معيار واحد وعدالة تطبّق مع الجميع، وحتى اللحظة نحن منفتحون "وبَعدنا ما حَدّدنا موقفنا اذا مِنشارِك او ما مِنشارِك".

وقالت مصادر مشاركة في اللقاء: انّ "باسيل أعاد ترتيب الافكار، وأجرى مطالعة لتبيان مدى مصلحته بإنجاح المبادرة الفرنسية، بدءاً من لقاء قصرالصنوبر، وأظهَر له بالمَسار كل عملية تسهيل قدّمها التيار المتمثّلة بالقول انه يقبل بكل ما يتّفق عليه الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية، وهذا اعتبرناه نحن قمّة التسهيل، وكان جواب الموفد الفرنسي بالموافقة على كلام باسيل".