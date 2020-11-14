لبنان

عشية الإقفال العام.. تصريح لوزير الداخلية يثير الجدل: "يطبخوا شوي النسوان"! (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2020 | 08:23
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أثار تصريح عن النساء لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، العميد محمد فهمي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبره ناشطون وناشطات "تنميطاً لدور المرأة في المجتمع". 
 
وفي خلال إطلالته على قناة الـ"LBCI" مع الإعلامية ريمي درباس، عشية تنفيذ قرار الإقفال العام بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجدّ، ردّ فهمي على سؤال حول منع التجوّل التام نهار الأحد، بما في ذلك خدمات توصيل الطعام إلى المنازل "الديليفري"، فقال: "أوّل شي هيدي منشان الصحة منيحة بيضعف الواحد.. شغلة ثانية في الممثل جورج خباز بيقول: "كل يوم ديليفري".. يطبخوا شوي النسوان". 
 
 
وأثار هذا الكلام جدلاً واسعاً بين الناشطين والناشطات الذين عبّروا عن شجبهم لهكذا تصريح لما يتضمّنه من تنميط لدور المرأة في المجتمع وحصر مهمّتها في الطبخ وأعمال المنزل. 
 
 
 

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