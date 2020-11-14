عشية الإقفال العام.. تصريح لوزير الداخلية يثير الجدل: "يطبخوا شوي النسوان"! (فيديو)

أثار تصريح عن النساء لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، العميد محمد فهمي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبره ناشطون وناشطات "تنميطاً لدور المرأة في المجتمع".

وفي خلال إطلالته على قناة الـ"LBCI" مع الإعلامية ريمي درباس، عشية تنفيذ قرار الإقفال العام بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجدّ، ردّ فهمي على سؤال حول منع التجوّل التام نهار الأحد، بما في ذلك خدمات توصيل الطعام إلى المنازل "الديليفري"، فقال: "أوّل شي هيدي منشان الصحة منيحة بيضعف الواحد.. شغلة ثانية في الممثل جورج خباز بيقول: "كل يوم ديليفري".. يطبخوا شوي النسوان".

لا يفوّت وزير الداخلية محمد فهمي مناسبة الا ويطلق تصريحاً صادماً آخرها سخريته من نقد طال قرارات الحجر الاخيرة والقاضية بمنع خدمات التوصيل والمطاعم يوم الأحد قائلاً "خلي النسوان يطبخوا". مجدداً يجاهر مسؤولون بنظرتهم النمطية تجاه النساء باعتبار دورهن ينحصر بالمطبخ.#كورونا_لبنان pic.twitter.com/kaqUeF5RXI — Daraj درج (@Daraj_media) November 13, 2020

وأثار هذا الكلام جدلاً واسعاً بين الناشطين والناشطات الذين عبّروا عن شجبهم لهكذا تصريح لما يتضمّنه من تنميط لدور المرأة في المجتمع وحصر مهمّتها في الطبخ وأعمال المنزل.

لما بدي اطبخ، بطبخ بمزاجي. مش لأنو حضرتك أمرت.

خلي نسوانكن تطبخ وتنفخ...

وتبكي، وتشحد، وتترمّل وتفقد ولادا.



صحيح ما فيك من الفهم إلا الإسم.#محمد_فهمي #وزير_الداخلية #الإقفال_العام — Julipsie (@abikaramjulie) November 13, 2020