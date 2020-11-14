لبنان

التزام تام بالإقفال في صيدا وجوارها

Lebanon 24
14-11-2020 | 09:35
A-
A+
Doc-P-765992-637409436014579257.jpg
Doc-P-765992-637409436014579257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التزمت مدينة صيدا وجوارها بقرار الاقفال العام تطبيقا لقرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" والذي بدأ سريانه اليوم ويستمر لغاية 30 تشرين الثاني الحالي.
ومنذ الصباح الباكر شهدت شوارع المدينة وجوارها حركة سير خفيفة  فيما يسيّر الجيش وقوى الأمن الداخلي دوريات في مختلف الشوارع والاحياء كما تقوم قوى الامن الداخلي باقامة حواجز ثابته ومتنقلة في عدد من النقاط وذلك بالتنسيق مع شرطة البلديات للتأكد من الاقفال العام والتزام المواطنين بقرار وزير الداخلية ولاسيما لجهة وضع الكمامات والتأكد من السيارات ذات اللوحات المزدوجة فيما تقوم قوى الامن بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
وشهد السوق التجاري في صيدا اقفالاً تاماً كما شمل الاقفال كافة القطاعات المشمولة بهذا القرار فيما فتحت المصارف والمستشفيات والصيدليات والملاحم والسوبر ماركت والمؤسسات الغير مشمولة بالقرار ابوابها مع حضور 25 % فقط من الموظفين كما جاء في نص  القرار.
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:52 | 2020-11-14
17:48 | 2020-11-14
17:40 | 2020-11-14
17:37 | 2020-11-14
17:35 | 2020-11-14
17:21 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website