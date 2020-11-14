ما لم يفهمه الموفد الفرنسي

يُنقل عن الموفد الفرنسي باتريك دوريل، الذي حل مكان إيمانويل بون، إستغرابه حيال إزدواجية المعايير لدى المسؤولين اللبنانيين، لأنه یسمع من الجمیع تأییدا للمبادرة الفرنسیة ورغبة في إنجاحھا، ولكنه في الوقت نفسه لا یلمس إستعدادا عملیا لتقدیم أي تنازلات لتسهيل هذه المبادرة.