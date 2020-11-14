لبنان

مع دخول لبنان للمرة الثانية في إقفال عام.. هذا ما قاله فراس الأبيض

Lebanon 24
14-11-2020 | 09:43
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غرّد مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس الأبيض عبر حسابه على تويتر بالقول: "مع دخول لبنان في اقفال عام للمرة الثانية، فإن تسجيل 21 حالة وفاة يوم أمس رفع إجمالي عدد حالات وفيات الكورونا في الأيام الخمسة الماضية إلى 73. وسيسجل لبنان هذا الأسبوع أعلى معدل وفيات أسبوعي ناتج عن الكورونا منذ بداية الجائحة."

1/3 مع دخول لبنان في اقفال عام للمرة الثانية، فإن تسجيل ٢١ حالة وفاة يوم أمس رفع إجمالي عدد حالات وفيات الكورونا في الأيام الخمسة الماضية إلى ٧٣. وسيسجل لبنان هذا الأسبوع أعلى معدل وفيات أسبوعي ناتج عن الكورونا منذ بداية الجائحة.

 
 

وأضاف:" خلال الأيام الماضية، لم تتمكن مستشفى رفيق الحريري الجامعي من قبول نقل أي مريض كورونا من المستشفيات الأخرى بسبب امتلاء الاسرة. وفي تقرير صباح اليوم، يوجد 6 حالات كورونا، 4 منها في حالة حرجة، ادخلت المستشفى، لكنها لا تزال في قسم الطوارئ بانتظار اسرة شاغرة."

 

وتابع الأبيض:" أظهرت دراسات متعددة مرارًا وتكرارًا أن ارتداء الكمامة يحمي النفس، والآخرين، ويقلل من معدل الوفيات. وعلى الرغم من عيوبه، فإن الإغلاق العام القصير الامد يمكن أن يبطئ من انتشار العدوى. القليل من الانزعاج الآن يمكن أن يوفر الكثير من الحزن لاحقًا."

 
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