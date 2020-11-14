لبنان

دائرة أوقاف جبل لبنان دانت الاعتداء على مسجد في جبيل

Lebanon 24
14-11-2020 | 09:55
A-
A+
Doc-P-765996-637409448036848167.jpg
Doc-P-765996-637409448036848167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصدرت دائرة أوقاف جبل لبنان بيانا جاء فيه: "بعدما تم إعلام دائرة أوقاف جبل لبنان بالاعتداء الذي وقع على مسجد الإمام إبراهيم بن أدهم - جبيل، وعلى الفور وبتوجيهات من سماحة مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو بمتابعة الأمر مع الجهات الأمنية المختصة، اتخذت الجهات الأمنية المختصة مشكورة إجراءات سريعة لا سيما آمر فصيلة جبيل بتنظيم محضر فوري بالتحقيق وملاحقة المعتدين، وتم اتخاذ القرار من قبل دائرة أوقاف جبل لبنان بتقديم شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في وجه المعتدين وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا أو متدخلا وإنزال أشد العقوبات اللازمة بحقهم. والأمر في إطار المتابعة من خلال الجهات المعنية.

 

وطلبت الدائرة من الجهات القضائية والأمنية كافة العمل الحثيث لوصول هذا الملف إلى نهاية تحول دون وقوع أي فتنة بين أبناء البلد الواحد مع الحرص على احترام دور العبادة والمؤسسات الدينية التي تعمل دائبة على نشر الأخلاق والفضيلة في سائر أرجاء الوطن".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:52 | 2020-11-14
17:48 | 2020-11-14
17:40 | 2020-11-14
17:37 | 2020-11-14
17:35 | 2020-11-14
17:21 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website