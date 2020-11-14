"حزب الله" بعد العقوبات على باسيل غير ما قبلها!

يشیر مصدر سیاسي مطلع الى أن "الحیاد الإیجابي" الذي كان يتبعه "حزب الله" مع حلیفه "التیار الوطني الحر" بالنسبة إلى الوضع الحكومي، على قاعدة أن على كل فریق أن یسعى إلى تحصیل مطالبه، إنتقل بعد العقوبات على النائب جبران باسيل إلى ضفة أن "مطالب "التیار الوطني الحر" ھي مطالبنا"، ما یقطع على الحریري فرصة الرھان على عزل التیار.