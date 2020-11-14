توقيف المحرّض الرئيسي وشخصين من المعتدين على المسجد في جبيل

وفي السياق عينه، قامت دورية من مديرية المخابرات في الجيش بتوقيف شخصين من المعتدين على المسجد وهما "م. خ." و"ا. م.".

بعد الاعتداء الذي تعرض له مسجد في جبيل ومؤذّنه على يد مجموعة من الأشخاص وبعد عملية متابعة من قبل الأجهزة المختصة، تمكنت قوى الأمن الداخلي من توقيف المعتدي والمحرض الرئيسي في العملية فيما تعمل على ملاحقة باقي المشاركين تمهيداً لتوقيفهم، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".