حكومة ملء الفراغ

يقول بعض العارفين في خفايا الأمور أن من بين الأسباب التي تحول دون ولادة حكومة الحريري رقم 3 أن لا أحد من القوى السیاسیة یتعامل مع ملف تألیف الحكومة على أنھا "حكومة مھمة" آتیة لمدة ستة أشھر لتطبیق الورقة الإصلاحیة، وهم ينظرون إلى الحكومة على أنها الحكومة الأخیرة للعھد. وتنطلق هذه القوى في حساباتھا من أن هذه الحكومة هي التي ستتولى إدارة البلاد إذا حصل فراغ رئاسي بعد إنتھاء ولایة الرئیس میشال عون، وذلك إستنادًا إلى التجربة السابقة، حيث حل الفراغ لمدة سنتين ونصف السنة، بعد إنتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان.