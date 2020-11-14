لبنان

بلدية جبيل تستنكر الاعتداء على مسجد في المدينة.. وتنبه المواطنين

Lebanon 24
14-11-2020 | 11:35
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صدر عن بلدية جبيل البيان التالي إستنكاراً لحادثة الاشكال الذي حصل على جامع السلطان ابراهيم بن أدهم:
تستنكر بلدية جبيل-بيبلوس الإشكال الذي حصل على جامع السلطان إبراهيم بن أدهم في جبيل بين مجموعة من الشبان اتخذت الجهات الأمنية المختصة مشكورة إجراءات سريعة بحقّهم.

ويهمّ بلديّتنا، تنبيه المواطنين في جبيل وفي المناطق اللبنانية كافة، بعدم الانجراف وراء الفتن التي يحاول البعض زرعها، ونرجو منكم تحكيم العقول الرشيدة، من جميع الجهات التي تحاول النيل والعبث في صيغة العيش المشترك في مدينة جبيل عاصمة الحوار والتضامن بين أهلها من الطوائف كافة.
والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بالاستعاذة من الفتن بقوله:
"تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن"

 
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