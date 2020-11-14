إصابة جديدة بكورونا في كوسبا

أعلنت بلدية كوسبا في بيان، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد أبناء البلدة، حيث أجرى فحص ال pcr، وأتت النتيجة إيجابية"، مؤكدة أنه "يلتزم الحجر المنزلي".وطلبت البلدية من "جميع المخالطين التزام الحجر المنزلي".