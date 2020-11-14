لبنان

في حوش الرافقة صعقة كهربائية أنهت حياته

Lebanon 24
14-11-2020 | 12:32
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أدخل إلى احدى مستشفيات البقاع المدعو ح. م.  مواليد 1983 جثة هامدة على اثر تعرضة لصعقة كهربائية بعد تعرضة لصعقة كهربائية في بلدة حوش الرافقة.
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حوش الرافقة

صعقة كهربائية

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