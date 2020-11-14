لبنان

اللقيس: نرفض الاعتداء على دور العبادة لاي طائفة كانت

Lebanon 24
14-11-2020 | 13:36
A-
A+
Doc-P-766048-637409579418516449.jpg
Doc-P-766048-637409579418516449.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الشيخ غسان اللقيس البيان الآتي: "أوجه ندائي الى اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة، أعلمكم بأن الحادث الذي حصل في جامع السلطان ابراهيم بن أدهم في جبيل هو قيد المعالجة من الاجهزة الامنية، ونتابع هذا الموضوع مع دولة الرئيس سعد الحريري وصاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان حفظه الله. إن المعتدين أصبحوا في عهدة آمر فصيلة جبيل الرائد كارلوس حاماتي والموضوع أضحى في عهدة مدير المخابرات في الجيش بالذات مشكورين، والشكر موصول الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي الذي كلف ضباطا من المديرية بمتابعة الموضوع عن قرب كما والى قائمقام جبيل التي بذلت جهودا كبيرة وأعطت توجيهاتها الى الاجهزة الامنية. إننا إذ ندين هذا الاعتداء ونرفضه كما نرفض أي اعتداء على دور العبادة لاي طائفة كانت لاسيما في جبيل حيث يعيش المسلمون والمسيحيون جنبا الى جنب ولا يمكن لأحد أن يفرقهم عن بعضهم".

وتابع: "نحن المسلمين أبناء الدين الحنيف لا نقابل القبيح بالقبيح بل بالإحسان والصفح. لذلك أدعوكم إخوتي من موقعي كمفت لبلاد جبيل الى التهدئة وعدم الانجرار الى الفتنة بخاصة وأن لبنان الذي يعاني ما يعانيه من أحوال متردية اقتصاديا واجتماعيا لا يمكنه تحمل أية خضة من أي نوع كانت وتبقى آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين".

هذا ويعقد الشيخ اللقيس وإمام المدينة الشيخ أحمد اللقيس مؤتمرا صحافيا في تمام الرابعة من بعد ظهر اليوم في دارتهما في جبيل لشرح تفاصيل وملابسات ما جرى .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:52 | 2020-11-14
17:48 | 2020-11-14
17:40 | 2020-11-14
17:37 | 2020-11-14
17:35 | 2020-11-14
17:21 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website