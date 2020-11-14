المحافظ خضر: 3090 حالة نشطة في بعلبك الهرمل

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنّ عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط بلغ 4205 اصابة بفيروس كورونا، منهم 57 وفيات و 1058حالة شفاء و 3090 حالة نشطة حتى اللحظة.

وطلب خضر من المواطنين الإلتزام بقرار الإقفال حفاظاً على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء.