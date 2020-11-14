ميقاتي: لضرورة تطويق ذيول الاعتداء على مسجد جبيل بموقف مسيحي - اسلامي مشترك

أجرى الرئيس نجيب ميقاتي إتصالات بالمراجع الدينية والأمنية لمتابعة قضية الاعتداء الذي تعرض له مسجد السلطان ابراهيم بن أدهم في مدينة جبيل.

وشدد الرئيس ميقاتي"على ضرورة تطويق ذيول الاعتداء بموقف مسيحي - اسلامي مشترك ومنع استغلاله لان لبنان غير قادر على تحمل المزيد من الفتن والأزمات".