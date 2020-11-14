لبنان

القوات استنكرت الاعتداء على مسجد جبيل: السلم الاهلي هو الانجاز الوطني الوحيد الذي ما زلنا نعيش في ظله

Lebanon 24
14-11-2020 | 14:22
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 أصدرت الدائرة الاعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الاتي: "يهم الدائرة الإعلامية في القوات أن تؤكد تعليقا على حادث مصلى جبيل ما يلي: يعرف القاصي والداني مدى تمسك القوات باحترام الطوائف اللبنانية بعضها بعضا، ومدى تمسكها بالعيش المشترك، ومدى اعتبارها ان السلم الأهلي هو الإنجاز الوطني الوحيد الذي ما زلنا جميعا نعيش في ظله. انطلاقا من هذه القناعات والثوابت والمسلمات نطلب من السلطات القضائية والأمنية، ومن قوى الأمن الداخلي بشكل خاص، وضع يدها كليا على حادث المصلى في جبيل لإحقاق الحق، وتبيان الحقيقة.
لن نغوص في تفاصيل الحادث لأننا لسنا لا السلطة القضائية ولا الأمنية، بل نترك للمعنيين تبيان الحقيقة، ولكن ما نؤكد عليه أننا ضد أي اعتداء بالمطلق فكيف بالحري إذا كان على دور العبادة؟ ولكننا في الوقت نفسه ضد تحوير حادث فردي عن ظروفه، وإعطائه بعدا من الأبعاد الكثيرة التي ليست في محلها".
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