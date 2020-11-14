نجم: "التدقيق الجنائي مش بحاجة لتعديل القانون بس اذا مصرين مين مانعن يعدلوا"

غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم عبر حسابها في "تويتر" وقالت: "تحت نظرن، أقرت موازنات الدين والهندسات المالية، واختفت ودائع الناس... وبعدن بيتحججوا بالسرية المصرفية بوجه التدقيق الجنائي وبيعطونا دروس بالقانون! تكرارا التدقيق الجنائي مش بحاجة لتعديل القانون، بس اذا مصرين مين مانعن يعدلوا القانون ؟ فعلا اللي استحوا ماتوا".