كنعان يرفع سقف الهجوم على نجم: "‫انتِ اكيد وزيرة عدل"!

مرة جديدة يهاجم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وزيرة العدل ماري كلود نجم عبر "تويتر" قائلاً: "وزيرة اللا عدل استفاقت على فشلها بعد ٩ أشهر من دون إنجازٍ يتيم، ولم تجد غير التطاول على لجنة المال المشهود على عملها الرقابي المتشدّد، خصوصاً على صعيد الموازنات والحسابات الماليّة، لتحوير الأنظار عن رصيد وزاري يوازي الصفر وأخطاء قانونيّة عطّلت التدقيق الجنائي.‬‫انتِ اكيد وزيرة عدل؟!".