جرح طفلين سوريين في الهرمل بانفجار قنبلة يدوية كانا يلهوان بها

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الطفلين السوريين أيمن الاحمد 9 سنوات ومحمد العبدالله 5 سنوات نقلا الى مستشفى البتول في الهرمل بعد إصابتهما بجروح جراء إنفجار قنبلة يدوية كانا يلهوان بها بجانب أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة الايرانية على طرف المدينة.وتتولى عناصر من القوى الامنية التحقيق في الحادث، ويفتش عناصر من مخابرات الجيش المخيم ومحيطه.