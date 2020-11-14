لبنان

يروجان المخدرات في كفررمان.. فتم توقيفهما

Lebanon 24
14-11-2020 | 15:48
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أوقفت دورية من مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب في محلة كفررمان كل من ا. ق.  لبناني. وع. س. لبنانية بجرم ترويج مخدرات. وقد ضبط 

بحوزتهما 500 غرام من حشيشة الكيف.

وأودعا المكتب المذكور لاجراء المقتضى.
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كفررمان

مخدرات

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