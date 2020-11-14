ناديا مفقودة منذ 6 ايام.. هل تعرفون عنها شيئاً؟ (صورة)

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة ناديا دانيال هوشر (مواليد عام 1999، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 8-11-2020، منزل أحد أقاربها الكائن في عكار متجهة إلى منزل ذويها في محلة البداوي، ولم تَعُد حتى تاريخه.وطلبت المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة البداوي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.