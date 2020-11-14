لبنان

هذا ما كشفه حواط عن حادث المسجد في جبيل!

Lebanon 24
14-11-2020 | 15:57
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بعد حادث الاعتداء الذي وقع يوم أمس في مسجد السلطان عبد المجيد بن أدهم في جبيل، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط ان الخلاف محض فردي، وقع بين مجموعة من الشباب وحارس المصلى، ولا ابعاد طائفية له او مذهبية.  
ولفت  حواط في حديث الى "المركزية" الى ان "ما حصل في جبيل غير مرتبط لا بالسلم الاهلي ولا بالعلاقة بين المسيحيين والمسلمين وبخاصة اهل السنّة، التي تجمعنا بعائلاتهم في المدينة كل المحبة والتقدير، والمدينة لم تتعاطَ يوماً بطائفية او مذهبية لا بعاداتها ولا بتقاليدها". أضاف الحواط: "نحن حريصون على الحفاظ على هذه التقاليد وهذه القيم والاخلاقيات، وبالتالي اي دفع باتجاه اعتبار الحادث الفردي طائفيا، هدفه ذرّ الرماد في العيون لغاية في نفس يعقوب، وقد يكون لدى البعض مصلحة في تضخيم الموضوع لأمور تخصهم او لمصلحة شخصية خاصة".
المصدر: المركزية
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