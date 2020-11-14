شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)

مع دخول لبنان مرحلة الاقفال العام اليوم السبت، تقوم الوسائل الاعلامية كافة بجولات تفقدية لمعرفة مدى التزام الناس بهذا الاقفال، وأثناء جولة تفقدية للـLBCI في كسروان، تعرض الفريق للاعتداء.

ويبدو في الفيديو المرفق تفاصيل هذا الاعتداء على الفريق.