لبنان

طائفة الموحدين الدروز ودعت رئيس وعميد هيئتها الروحية الشيخ الصايغ

Lebanon 24
14-11-2020 | 16:39
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ودعت طائفة الموحدين الدروز رئيس وعميد هيئتها الروحية الشيخ أبو سليمان حسيب أسعد الصايغ، في مأتم مهيب وحاشد حضره الآلاف في بلدته معصريتي، وحضر إلى الشيخ نصر الدين الغريب والمرجع الروحي الشيخ أنور الصايغ، كبير مشايخ خلوات البياضة الشيخ أبو سهيل غالب قيس، وكبار مشايخ الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز ومشايخ من مختلف المناطق اللبنانية.

كما حضر الوزير السابق صالح الغريب ممثلا رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان على رأس وفد من الحزب، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، قائد الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد ماهر الحلبي وفاعليات، وسط التزام تام بالاجراءات الصحية الوقائية. وقد أم الصلاة الشيخ نصر الدين الغريب.

وقد توفي الشيخ الصايغ ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 98 عاما، وقد نعاه كل من الغريب، أرسلان، الصايغ، وهاب وعضو قيادة "حركة النضال اللبناني العربي" طارق الداوود.

كما وصلت برقيات تعزية من كل من رئيس لجنة التواصل الدرزية عرب ال48 الشيخ علي معدي باسم لجنة التواصل، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في فلسطين المحتلة موفق طريق ومشايخ عقل الطائفة في سوريا.

كذلك أقيم موقف تعزية في بلدة قنوات بجبل العرب.
وتلقى الغريب اتصالات تعزية من مرجعيات رسمية وشخصيات دينية وسياسية في لبنان وسوريا.
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