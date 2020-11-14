22
o
بيروت
16
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
طائفة الموحدين الدروز ودعت رئيس وعميد هيئتها الروحية الشيخ الصايغ
Lebanon 24
14-11-2020
|
16:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
ودعت طائفة الموحدين الدروز رئيس وعميد هيئتها الروحية الشيخ أبو سليمان حسيب أسعد الصايغ، في مأتم مهيب وحاشد حضره الآلاف في بلدته معصريتي، وحضر إلى الشيخ نصر الدين الغريب والمرجع الروحي الشيخ أنور الصايغ، كبير مشايخ خلوات البياضة الشيخ أبو سهيل غالب قيس، وكبار مشايخ الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز ومشايخ من مختلف المناطق اللبنانية.
كما حضر الوزير السابق صالح الغريب ممثلا رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان على رأس وفد من الحزب، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، قائد الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد ماهر الحلبي وفاعليات، وسط التزام تام بالاجراءات الصحية الوقائية. وقد أم الصلاة الشيخ نصر الدين الغريب.
وقد توفي الشيخ الصايغ ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 98 عاما، وقد نعاه كل من الغريب، أرسلان، الصايغ، وهاب وعضو قيادة "حركة النضال اللبناني العربي" طارق الداوود.
كما وصلت برقيات تعزية من كل من رئيس لجنة التواصل الدرزية عرب ال48 الشيخ علي معدي باسم لجنة التواصل، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في فلسطين المحتلة موفق طريق ومشايخ عقل الطائفة في سوريا.
كذلك أقيم موقف تعزية في بلدة قنوات بجبل العرب.
وتلقى الغريب اتصالات تعزية من مرجعيات رسمية وشخصيات دينية وسياسية في لبنان وسوريا.
تابع
الأكثر قراءة
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
Lebanon 24
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
16:58 | 2020-11-14
14/11/2020 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)
Lebanon 24
عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)
09:00 | 2020-11-15
15/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل من لبنان إلى إسرائيل
Lebanon 24
تسلل من لبنان إلى إسرائيل
21:20 | 2020-11-14
14/11/2020 09:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
14:48 | 2020-11-14
14/11/2020 02:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري
Lebanon 24
في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري
21:57 | 2020-11-14
14/11/2020 09:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:59 | 2020-11-15
أبي اللمع: ابتلينا بمعاصيهم لكننا لن نتستر عنهم
12:44 | 2020-11-15
غجر تفقد أضرار الانابيب في ببنين: للاسراع في المعالجات بالتعاون مع الجيش والدفاع المدني
12:18 | 2020-11-15
طريق عيناتا الارز سالكة بصعوبة
12:17 | 2020-11-15
الثلجة الأولى.. مشهد رائع لجبل صنين (صورة)
11:59 | 2020-11-15
في حاصبيا... عُثر عليه جثة مصابة بطلق ناري
11:54 | 2020-11-15
كم بلغ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة منذ الأمس ولغاية اليوم صباحاً؟
فيديو
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
11:30 | 2020-11-15
15/11/2020 13:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
16:10 | 2020-11-14
15/11/2020 13:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-14
15/11/2020 13:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact