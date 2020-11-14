درويش: لبنان لا يحتمل المزيد من الخضات

دان عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش الاعتداء الذي طال مسجد السلطان ابراهيم وغرد عبر حسابه على "تويتر": "ندين الاعتداء الذي طال مسجد السلطان ابراهيم بن ادهم في جبيل، والذي يهدف الى ضرب صيغة الحياة الواحدة التي تُميّز لبنان وعلى السلطات القضائية أخذ اجراءات سريعة لأن لبنان لا يحتمل المزيد من الخضات وحفاظاً على قيمته كرسالة جامعة ومساحة تلاقي وحوار بين الاديان.. اساس وجهه الحضاري."

ندين الاعتداء الذي طال مسجد السلطان ابراهيم بن ادهم في #جبيل، والذي يهدف الى ضرب صيغة الحياة الواحدة التي تُميّز #لبنان وعلى السلطات القضائية أخذ اجراءات سريعة لأن لبنان لا يحتمل المزيد من الخضات وحفاظاً على قيمته كرسالة جامعة ومساحة تلاقي وحوار بين الاديان.. اساس وجهه الحضاري. — Deputy Ali Darwish (@alidarwish72) November 14, 2020