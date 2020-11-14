درويش: لبنان لا يحتمل المزيد من الخضات

ندين الاعتداء الذي طال مسجد السلطان ابراهيم بن ادهم في #جبيل، والذي يهدف الى ضرب صيغة الحياة الواحدة التي تُميّز #لبنان وعلى السلطات القضائية أخذ اجراءات سريعة لأن لبنان لا يحتمل المزيد من الخضات وحفاظاً على قيمته كرسالة جامعة ومساحة تلاقي وحوار بين الاديان.. اساس وجهه الحضاري.
— Deputy Ali Darwish (@alidarwish72) November 14, 2020
ندين الاعتداء الذي طال مسجد السلطان ابراهيم بن ادهم في #جبيل، والذي يهدف الى ضرب صيغة الحياة الواحدة التي تُميّز #لبنان وعلى السلطات القضائية أخذ اجراءات سريعة لأن لبنان لا يحتمل المزيد من الخضات وحفاظاً على قيمته كرسالة جامعة ومساحة تلاقي وحوار بين الاديان.. اساس وجهه الحضاري.