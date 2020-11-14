لبنان

9 إصابات جديدة بكورونا في بشري

Lebanon 24
14-11-2020 | 17:15
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أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان، "تسجيل تسع حالات إيجابية في فحوصات PCR التي أجريت بتاريخي 11 و 13112020 في مستشفى بشري الحكومي بالتعاون مع مؤسسة حبيب كيروز، توزعت كالتالي: بشري 2، حصرون 4، بقاعكفرا 1، بلوزا: 2 ".
 
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