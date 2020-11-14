9 إصابات جديدة بكورونا في بشري

أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان، "تسجيل تسع حالات إيجابية في فحوصات PCR التي أجريت بتاريخي 11 و 13112020 في مستشفى بشري الحكومي بالتعاون مع مؤسسة حبيب كيروز، توزعت كالتالي: بشري 2، حصرون 4، بقاعكفرا 1، بلوزا: 2 ".