نجم: لا انتظر شهادة من رئيس لجنة انهيار المال والموازنة

بعد تغريدة النائب ابراهيم كنعان الذي قال فيها: "وزيرة اللا عدل استفاقت على فشلها بعد ٩ أشهر من دون إنجاز يتيم، ولم تجد غير التطاول على لجنة المال المشهود على عملها الرقابي المتشدد خصوصاً على صعيد الموازنات والحسابات الماليّة، لتحوير الأنظار عن رصيد وزاري يوازي الصفر وأخطاء قانونيّة عطلّت التدقيق الجنائي"، ردّت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بالقول: لا انتظر شهادة من رئيس لجنة انهيار المال والموازنة. ليقل ما يشاء، والناس حكم.