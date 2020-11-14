لبنان

خلية أزمة اتحاد بلديات جبل عامل: 10 إصابات جديدة بكورونا وحالة شفاء

Lebanon 24
14-11-2020 | 17:40
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أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عامل في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا ليوم السبت 14-11-2020 وبناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، "تسجيل 10 حالات جديدة: 2 قبريخا - 2 مجدل سلم - 2 الطيبة - 3 كفركلا - 1 الخيام ". حالتان وافدتان: 1 مركبا - 1 - طلوسة، بالاضافة الى حالة شفاء واحدة في قبريخا، من دون تسجيل أي حالة وفاة".

وأشارت الى ان "عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 479 إصابة، 352 حالة شفاء و17 حالة وفاة، و82 إصابة مؤكدة قيد المتابعة ومؤكدة مخبريا، 77 منها قيد الحجر المنزلي و5 حالات في مستشفى النبطية الحكومي".

وأكدت أنها "المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا" آملة من "أهلنا الكرام عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن الخلية"، لافتة إلى "ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم".
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