أبو الحسن: من المتن تحية وفاء... شكراً وليد جنبلاط

غرّد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر": "إذا قال فعل وإذا بادر تميّز بإقدامه وكرم عطائه، منذ البداية كان الحريص على الناس والداعم لهم في شتى المجالات بهدف تعزيز الصمود الصحي والإجتماعي، من المتن تحية وفاء الى رمز العطاء لتبرعه السخي الذي ناهز 350 الف دولار هذا العام لإنشاء قسم Covid-19 في مستشفى الجبل. #شكراًوليدجنبلاط."