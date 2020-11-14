نحاس مهاجماً وزيرة العدل: انحدار كلامي وتطاول على كرامة المجلس

غرّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس، عبر "تويتر" مهاجماً وزيرة العدل ماري كلود نجم، وقال: "لم نشهد هذا الانحدار الكلامي من قبل وزيرة العدل في تناولها لجنة نيابيّة تتمثل فيها كل الكتل النيابيّة. هذا تطاول على كرامة المجلس من قبل من لم يفلح في تحقيق اي بند اصلاحي، بل تطور في عهدها التعثر والفساد في الجسم القضائي. كفى تنطحا واستغباء الاخرين، من لم يردعه عقله لا عتب عليه".

لم نشهد هذا الانحدار الكلامي من قبل وزيرة العدل في تناولها لجنة نيابة تتمثل فيها كل الكتل النيابيّة. هذا تطاول على كرامة المجلس من قبل من لم يفلح في تحقيق اي بند اصلاحي، بل تطور في عهدها التعثر والفساد في الجسم القضائي. كفى تنطحا واستغباء الاخرين، من لم يردعه عقله لا عتب عليه — Nicolas Nahas - نقولا نحاس (@NahasNicolas) November 14, 2020 يأتي ذلك رداً على تغريدة لنجم هاجمت فيها النائب ابراهيم كنعان، قائلة: "لا انتظر شهادة من رئيس لجنة انهيار المال والموازنة. ليقل ما يشاء، والناس حكم".