نحاس مهاجماً وزيرة العدل: انحدار كلامي وتطاول على كرامة المجلس

لم نشهد هذا الانحدار الكلامي من قبل وزيرة العدل في تناولها لجنة نيابة تتمثل فيها كل الكتل النيابيّة. هذا تطاول على كرامة المجلس من قبل من لم يفلح في تحقيق اي بند اصلاحي، بل تطور في عهدها التعثر والفساد في الجسم القضائي. كفى تنطحا واستغباء الاخرين، من لم يردعه عقله لا عتب عليه
— Nicolas Nahas - نقولا نحاس (@NahasNicolas) November 14, 2020
لم نشهد هذا الانحدار الكلامي من قبل وزيرة العدل في تناولها لجنة نيابة تتمثل فيها كل الكتل النيابيّة. هذا تطاول على كرامة المجلس من قبل من لم يفلح في تحقيق اي بند اصلاحي، بل تطور في عهدها التعثر والفساد في الجسم القضائي. كفى تنطحا واستغباء الاخرين، من لم يردعه عقله لا عتب عليه