ابن الـ١١ عاما اختفى بعدما كان برفقة والدته في العاقبية

ادعى أمام فصيلة عدلون المدعو ا. ب. (سوري الجنسية) أنه فقد إبنه ع. الذي يبلغ ١١ عاما من امام محل لبيع السمانة الذي تعمل فيه والدته في منطقة العاقبية.