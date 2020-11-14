لبنان

ابن الـ١١ عاما اختفى بعدما كان برفقة والدته في العاقبية

Lebanon 24
14-11-2020 | 18:02
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ادعى أمام فصيلة عدلون المدعو ا. ب. (سوري الجنسية) أنه فقد إبنه ع. الذي يبلغ ١١ عاما من امام محل لبيع السمانة الذي تعمل فيه والدته في منطقة العاقبية.
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عدلون

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