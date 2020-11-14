جنبلاط: لوقف دعم التجار والتوجه لدعم العائلات الاكثر حاجة

غرد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط على حسابه في "تويتر":

"الى أن تشكل الوزارة ويرضى العراب وصحبه وقبل أن ينفد المال من المصرف المركزي وتفاديا لاستخدام الاحتياطي الالزامي، يجب وقف دعم تجار الدواء والاغذية والمحروقات والطبقة الميسورة والتوجه مباشرة الى العائلات الاكثر حاجة وفق احصاء موحد تضعه وزارة الشؤون بالتعاون مع الجيش".