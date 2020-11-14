التزام في صور ومنطقتها بقرار الإقفال ومنع التجوال

التزمت مدينة صور ومنطقتها، بقرار الإقفال التام ومنع التجوال اعتبارا من الساعة الخامسة غروب اليوم، فأقفلت المحلات وخلت الشوارع من السيارة والمارة، وسط انتشار لوحدات من الجيش والقوى الأمنية التي أقامت حواجز عند مداخل المدينة، وسيرت دوريات في أحيائها، وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين.وكانت شرطة بلدية صور قد سيرت دوريات في أحياء المدينة وشوارعها، للتأكد من الالتزام بالتعبئة العامة.