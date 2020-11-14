في اليوم الأوّل من الإقفال: 1660 إصابة جديدة بكورونا...ماذا عن الوفيات؟

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1660 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 104267 حالات.



كما سجلت 10 وفيات رفعت العدد التراكمي إلى 806 حالات منذ بدء تفشي الجائحة.