حواجز ودوريات لقوى الأمن في عاليه والمتن الأعلى تنفيذا لقرار منع التجول

تعمل قطاعات قوى الامن الداخلي في منطقتي عاليه والمتن الاعلى، على اقامة حواجز ثابتة ودوريات سيارة في مختلف القرى والبلدات، تنفيذا لقرار وزارة الداخلية بمنع التجول، وللعمل على تطبيق القرار وتسطير محاضر ضبط بالمخالفين لاحكامه.