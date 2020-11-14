عون ابرق الى عباس معزيا بعريقات

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تعزية من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.وقال الرئيس عون: "تلقيت بألم نبأ وفاة عريقات بعد عمر قضاه في النضال من أجل القضية الفلسطينية العادلة في المحافل الإقليمية والدولية".