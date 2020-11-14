تسلل من لبنان إلى إسرائيل

أشار مراسل القناة "13" الإسرائيلية "أور هيلر"، إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي إعتقل اليوم السبت أحد الأشخاص، الذي كان يتسلّل من لبنان لمنطقة جبل دوف في شمال إسرائيل، وتمّ تحويله إلى التحقيق".



ولفت المراسل إلى أنّه "خلال عملية الإعتقال أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل إنارة".

ولاحقاً، تبين أن الشخص الذي أوقفه الجيش الاسرائيلي لعبوره الحدود مساء اليوم هو اللبناني ع.ع من بلدة الخيام، حيث تجاوز الشريط الشائك من ناحية نهر الوزاني وكشفته دورية تابعة للعدو الاسرائيلي واقتادته للتحقيق معه.



وتزامنت عملية اعتقاله مع اطلاق عدد من القنابل المضيئة، وبعض الرشقات النارية في منطقة الوزاني.



وبحسب المعلومات فإن المذكور يعاني من مشاكل عقلية.

الى ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن الشخص الذي عبر الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مساء اليوم، هو اللبناني ع.ع من بلدة الخيام الذي تردد أنه يعاني من مشاكل عقلية، حيث تجاوز الشريط الشائك من ناحية نهر الوزاني وكشفته دورية تابعة للعدو واقتادته للتحقيق معه. وتزامنت عملية اعتقاله مع اطلاق عدد من القنابل المضيئة، وبعض الرشقات النارية في منطقة الوزاني.